Business news: cinese Xiaomi prevede fatturato di oltre 28 miliardi di dollari nel 2019

- Il gigante tecnologico cinese Xiaomi prevede entrate più elevate nel 2019 e scommette in grande sui prodotti 5G nel 2020, secondo quanto annunciato dalla società. "Prevediamo un fatturato di oltre 200 miliardi di yuan (circa 28,66 miliardi di dollari) l'anno scorso, rispetto ai 175 miliardi di yuan del 2018", ha dichiarato il presidente di Xiaomi, Lei Jun in una conferenza stampa telematica. "La spesa per ricerca e sviluppo sarà aumentata a oltre dieci miliardi di yuan (oltre 1,4 miliardi di dollari) nel 2020, rispetto a circa sette miliardi di yuan nel 2019", ha affermato Lei. Il presidente della società ha inoltre annunciato che oltre dieci telefoni 5G verranno lanciati quest'anno. (Cip)