Business news: ministro Economia francese Le Maire, Parigi non escluderà Huawei da introduzione 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Huawei non sarà escluso dall'introduzione della rete 5G in Francia, ma il governo stabilirà "restrizioni" per proteggere la sovranità francese e affrontare potenziali rischi per la sicurezza. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle finanze francese, Bruno Le Maire, al canale Bfmtv. "Huawei non sarà esclusa dal 5G in Francia. Tutti possono avere un posto sul mercato ma metteremo dei limiti per proteggere la nostra sovranità", ha detto Le Maire, aggiungendo che "è comprensibile che potremmo dare la priorità a un operatore europeo". Lo stato francese prende precauzioni per garantire i nostri interessi e la nostra sovranità. Ciò non significa che vi sia discriminazione. Tutti fanno la stessa cosa, ha aggiunto Le Maire. "Quando hai un sito critico come una centrale nucleare, un'installazione militare, è normale che li proteggiamo. [ ...] Huawei sarà in grado di continuare in Francia e non sarà escluso dal 5G ma imposteremo un certo numero di restrizioni per proteggere la nostra sovranità", ha rimarcato il ministro. (Cip)