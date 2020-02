Business news: l’Iraq investirà nei giacimenti a gas al confine con l’Iran e il Kuwait

- Il governo dell’Iraq intende investire nei campi gasiferi al confine con il Kuwait e con l’Iran per colmare il deficit energetico del paese e generare elettricità. Lo ha detto Amjad al Uqabi, membro della commissione parlamentare irachena per il Petrolio e l’energia, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa locale “Ina”. I campi in questione forniranno grandi quantità di “gas naturale secco”, cioè ad alta concentrazione di metano, il che contribuirà al funzionamento delle centrali elettriche, ha detto Al Uqabi. L'Iraq ha un disperato bisogno di investire nel gas, dal momento che attualmente ne importa ancora grandi quantità dall’Iran. Il deputato ha invitato i ministeri del Petrolio e dell'elettricità a preparare un piano comune per fornire grandi quantità di gas ai fini della gestione delle stazioni elettriche. (Irb)