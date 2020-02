Business news: Egitto, firmati accordi con aziende italiane a margine della conferenza Egyps 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio egiziano ha firmato una serie di accordi con aziende petrolifere internazionali, incluse compagnie aziende italiane, nel quadro della conferenza Egyps 2020 che ha preso il via ieri al Cairo a cui hanno partecipato 465 aziende provenienti da 14 paesi. Il governo egiziano menziona in particolare l'accordo tra l’egiziana Egypt General Petroleum Corporation (Egpc) e la statunitense Chevron per lo sviluppo della cooperazione nel comparto a valle. L’egiziana Enppi e la statunitense Bechtel hanno invece rinnovato un precedente accordo di cooperazione. Il ministero del Petrolio ha inoltre firmato due accordi con la società Usa Shlumberger e l'agenzia Ustda, uno per il sostegno di iniziative di sviluppo sostenibile e un altro per la cooperazione nel comparto del petrolio e del gas. La compagnia energetica con sede nel Regno Unito Neptune Energy ha firmato invece un accordo per una licenza di esplorazione con Egpc per la concessione offshore di North West El Amal, nel Golfo di Suez. In base all’accordo, Neptune Energy acquisirà 100 chilometri quadrati di dati sismici 3D e perforerà un pozzo esplorativo nella prima fase, con altri due pozzi previsti nella seconda fase. (Cae)