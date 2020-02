Business news: portavoce ministero Petrolio Iraq a “Nova”, disordini non influenzano produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini e le proteste in corso in Iraq non hanno avuto alcun impatto sulla produzione di petrolio nazionale. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il portavoce del ministero del Petrolio di Baghdad, Assem Jihad, a margine del forum Egyps 2020 al Cairo. La produzione di greggio in Iraq, ha spiegato, resta attorno ai 5 milioni di barili al giorno, poiché la sospensione delle operazioni della raffineria di Nassiriya è stata compensata da un surplus di circa 85 mila barili dei giacimenti di Bassora. L’Iraq, ha inoltre ricordato Jihad, è impegnato a rispettare la decisione dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) sul taglio alla produzione globale, tenendo l’output a 4,56 milioni di barili al giorno e le esportazioni a 3,4 milioni di barili. A partire dal primo gennaio i paesi membri dell’Opec e i partner fuori del cartello si sono impegnati a ridurre la produzione media giornaliera di 1,7 milioni di barili. (Cae)