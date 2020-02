Business news: Iraq, Stati Uniti potrebbero concedere deroga di 45 giorni su importazioni gas iraniano

- Gli Stati Uniti garantiranno all’Iraq un’estensione di 45 giorni della deroga alle sanzioni imposte a Baghdad sull'importazione di gas iraniano. Lo ha riferito un funzionario iracheno alla stampa internazionale. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni severe al settore energetico iraniano alla fine del 2018 e inizialmente hanno concesso all'Iraq una deroga di 45 giorni prima di prorogarla per 90 o 120 giorni. Baghdad fa affidamento sulle importazioni di gas ed elettricità dal vicino Iran per rifornire circa un terzo della sua rete elettrica, paralizzata da anni di conflitti e scarsa manutenzione. "L'estensione questa volta sarà di soli 45 giorni, con alcune condizioni rigorose", ha detto riferito l'alto funzionario iracheno. Gli Stati Uniti hanno ripetutamente chiesto all'Iraq di smarcarsi dall'influenza iraniana, collaborando con aziende statunitensi per estrarre il gas naturale presente nel paese da utilizzare per le sue centrali elettriche. L'Iraq ha firmato un memorandum d'intesa con la compagnia statunitense General Electric nel 2019 ed è attualmente in trattative con altri gruppi stranieri, ma ad oggi non sono ancora stati firmati contratti. (Res)