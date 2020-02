Business news: protocollo d'intesa tra Gruppo Landi Renzo ed egiziana Egas per sviluppo mobilità sostenibile

- Il Gruppo Landi Renzo, leader mondiale nei sistemi e componenti per la gas mobility, Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas), Egyptian International Gas Technology (Gastec) e Car Gas (Egyptian Natural Gas Vehicles Company) hanno firmato un protocollo d'intesa volto allo sviluppo di un progetto pilota congiunto per la produzione, assemblaggio e vendita in Egitto di sistemi e componenti per veicoli a metano, utilizzando un impianto di produzione già esistente. Lo riferisce un comunicato stampa. Cristiano Musi, Ceo del Gruppo Landi Renzo, ha dichiarato: “Siamo particolarmente onorati di collaborare con Egas, Gastec e Car Gas e siamo orgogliosi di essere una parte importante nello sviluppo del mercato del metano in Egitto, ampliando la nostra presenza e collaborando con tutte le principali società del gas di questo Paese. Lo sviluppo di un sito produttivo locale è parte fondamentale della nostra strategia di avvicinamento al cliente, fornendo prodotti competitivi e innovativi che contribuiscono alla crescita di un'economia sostenibile”. (Com)