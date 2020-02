Business news: compagnie britanniche protagoniste al forum Egyps 2020 al Cairo

- Le compagnie energetiche britanniche sono state assolute protagoniste dell’edizione 2020 del forum Egyps, concluso al Cairo. Alla rassegna hanno preso parte oltre 40 società del Regno Unito che hanno firmato un totale di dieci accordi. Royal Dutch Shell Egypt ha siglato un’intesa con il ministero del Petrolio per un programma di formazione di giovani dirigenti e impiegati. Wood ha firmato un protocollo d’intesa con l’egiziana Enppi per la fornitura di servizi ingegneristici sottomarini. Neptune Energy ha ottenuto una licenza esplorativa dalla Compagnia generale del petrolio egiziana (Egpc) per la concessione off-shore North-West El Amal. Ancora, Bechtel ha firmato tre accordi: due di cooperazione con Enppi e Petrojet e uno con il Gruppo petrolchimico egiziano per il mega-progetto della raffineria di Suez. British Petroleum (Bp) ha invece firmato cinque intese: la prima con il ministero del Petrolio per la formazione in Egitto e nel Regno Unito di dieci futuri dirigenti del dicastero tra il 2020 e il 2022; la seconda con Schlumberger per rilanciare la collaborazione sulla digitalizzazione nelle sfide per l’esplorazione e lo sviluppo delle riserve; la terza con l’Egpc per la creazione di un deposito di carburante a Suez; due, infine, per la localizzazione di componenti per l’industria del gas naturale. (Cae)