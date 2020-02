Business news: Nigeria, Cedeao apre inchiesta su chiusura frontiere con paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno concordato di condurre un'indagine sulle conseguenze della decisione della Nigeria di chiudere i suoi confini terrestri alle importazioni di beni dai paesi vicini. Lo ha reso noto la presidenza di Abuja, secondo cui la decisione è stata formalizzata domenica scorsa al termine della riunione Cedeao avvenuta a margine del 33mo summit dell’Unione africana di Addis Abeba. L’indagine, si legge nella nota, sarà condotta “per studiare e redigere un rapporto completo sulla chiusura delle frontiere terrestri della Nigeria con i suoi vicini”. Al momento non esiste un calendario per la scadenza del rapporto, ma dovrebbe essere completato “il più presto possibile”, ha dichiarato il ministro degli Esteri nigeriano Geoffrey Onyeama, secondo la dichiarazione. Il governo di Abuja ha stabilito la chiusura delle frontiere terrestri nigeriane (con Benin, Niger, Ciad e Camerun) all'importazione ed esportazione di prodotti agricoli e commerciali lo scorso 19 agosto come misura per contrastare il contrabbando, annunciando di che la decisione sarebbe stata mantenuta "almeno fino al 31 gennaio (scorso)". (Res)