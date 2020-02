Business news: Nigeria, Stati Uniti finanzieranno con 1 milione di dollari costruzione impianto elettrico ad Abuja

- La Nigeria riceverà una sovvenzione di oltre 1 milione di dollari dal governo degli Stati Uniti per sviluppare il progetto di realizzazione di una centrale elettrica nella capitale Abuja, gestita dalla compagnia elettrica di stato Nnpc. Lo ha annunciato l'Agenzia statunitense per lo sviluppo ed il commercio (Ustda). Come riferito dall'amministratore delegato di Nnpc, Mele Kyari, i fondi serviranno a finanziare un impianto elettrico indipendente da 1.350 megawatt e Nnpc lavorerà insieme alle compagnie statunitensi GE e Continuum Associates. Sul fronte energetico la Nigeria sta partecipando in prima linea al progetto di espansione di un impianto di gas naturale liquefatto (Gnl): a fine dicembre il gruppo Eni e i suoi partner in Nigeria Lng (Nlng) hanno preso la decisione finale di investimento per il progetto di espansione dell'impianto di gas naturale liquefatto (Gnl). (Res)