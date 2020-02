Business news: Rdc-Usa: governo di Kinshasa e General Electric firmano memorandum d‘intesa nei settori dell'energia e della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e la società statunitense General Electric hanno firmato un memorandum d'intesa nei settori dell'energia e della salute. La cerimonia di firma, secondo quanto riferisce il sito “Radio Okapi”, si è svolta al termine di un incontro avvenuto a Kinshasa tra il presidente congolese Felix Tshisekedi e l'inviato speciale degli Stati Uniti per la regione dei Grandi laghi, Peter Pham. Il documento è stato firmato dai ministri congolesi della Sanità e delle Risorse idriche, rispettivamente Eteni Longondo ed Eustache Muhanzi Mubembe, e dal rappresentante di General Electric George Njenga. In base all’accordo, ha spiegato il direttore generale di General Electric, Eric Amusuga, le due parti dovranno ora lavorare insieme per definire le priorità degli investimenti e i livelli di finanziamento. “Ci sono diverse aree su cui lavoreremo. Definiremo i dettagli con il ministero dell'Energia”, ha dichiarato Amusuga, secondo cui sono necessari degli studi per definire le priorità. Quindi, nell'ambito delle nostre partnership nel campo della salute, affronteremo tutte le scale della catena della salute. Quindi contribuirà in modo significativo alla rilevazione, alla cura dei pazienti a diversi livelli. (Res)