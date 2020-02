Kosovo: comandante Msu Carabinieri a “Nova”, nostro lavoro è garanzia di equilibrio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra missione nel tempo non è mai cambiata; siamo ormai entrati ormai nel tessuto sociale del territorio, le persone sanno che noi siamo lì per sostenerle”, dichiara Simoni. Il comandante dell'Msu descrive una situazione sostanzialmente stabile in questo momento in Kosovo, che tuttavia richiede un costante addestramento e un lavoro di coordinamento tra i Carabinieri e gli altri attori chiamati ad assicurare la sicurezza nel territorio kosovaro. “Da quello che mi riferiscono le varie pattuglie impegnate nel territorio, il paese è in costante miglioramento ed in sviluppo da tutti i punti di vista; la componente Kfor è comunemente ben vista e ben accettata in tutti i suoi risvolti. Nell’arco del tempo tutti sono diventati consapevoli della necessità di migliorare le proprie condizioni di vita”, afferma ancora Simoni. (segue) (Pav)