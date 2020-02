Kosovo: premier Kurti chiede incontro con presidente per coordinare politica estera

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha inviato una lettera ufficiale al presidente Hashim Thaci per organizzare un incontro “per coordinare le nostre posizioni in materia di politica estera alla vigilia della conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco di Baviera” che prenderà il via nella giornata di domani. “La politica estera è quella che ci deve unire: una degna rappresentanza della nostra repubblica va oltre quanto potrebbe dare ognuno di noi preso singolarmente”, si legge nella lettera. Stando ai media kosovari, tuttavia, il capo dello Stato sarebbe già partito per la capitale bavarese, dove stasera dovrebbe incontrare l’inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Richard Grenell. (Kop)