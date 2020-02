Serbia: Vucic, progetti ferrovia e autostrada importanti per popolazione serba in Kosovo

- I documenti firmati oggi a Monaco per il rinnovo delle infrastrutture di trasporto fra Belgrado e Pristina sono "importanti" per la popolazione serba che vive in Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram "Il futuro della Serbia". Le autorità serbe e kosovare hanno firmato oggi due documenti, una lettera d'intenti e una dichiarazione d'intenti, alla presenza dell'inviato Usa per il dialogo Richard Grenell. Il primo documento riguarda il rinnovo della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina, mentre il secondo riguarda il completamento della costruzione dell'autostrada tra le due capitali. "Tutto questo è molto importante per i serbi che vivono a Gracanica, a Kosovsko Pomoravlje e a Sirinicka Zupa", ha dichiarato Vucic menzionando alcune località del Kosovo. (Seb)