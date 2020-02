I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: Commissione Ue, accogliamo documenti firmati oggi su infrastrutture - La Commissione europea accoglie i documenti firmati oggi dalle autorità serbe e kosovare per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e autostradali. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Il dialogo è facilitato dall'Ue. Ci sono chiare linee e decisioni che definiscono il ruolo dell'Ue e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza. Questo ruolo non è mutato e la determinazione di Borrell è stata sottolineata nella sua recente visita in Serbia e Kosovo, dove ha ribadito che è necessario andare avanti nel dialogo perché lo status quo non è sostenibile a lungo termine", ha detto rispondendo a una domanda. "Per quanto riguarda gli accordi, noi accogliamo ogni movimento, decisione, azione, che porti le persone delle due parti più vicine l'una all'altra. La lettera di intenti firmata oggi che riguarda le infrastrutture e i trasporti è molto importante perché è parte dei passi per la normalizzazione. La accogliamo e sosteniamo ogni passo verso la normalizzazione", ha aggiunto. (segue) (Res)