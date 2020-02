Kosovo: governo, lettera d'intenti per ripristino ferrovia Pristina-Belgrado autorizzata da precedente esecutivo

- La lettera d'intenti per il ripristino della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina, siglata ieri a Monaco di Baviera dalle autorità di Serbia e Kosovo, è stata autorizzata dal precedente governo kosovaro e non dall'attuale. Lo ha dichiarato l'esecutivo di Pristina in una nota. "Pertanto, gli attuali funzionari non hanno ottenuto nuove autorizzazioni dal nuovo governo per negoziare o firmare un accordo", si legge nella dichiarazione, in cui si precisa inoltre che il testo dell'accordo non è stato reso pubblico. "Sebbene tutti i collegamenti e il progresso degli standard infrastrutturali siano necessari per lo sviluppo dei nostri paesi, e rientrino nella visione europea per la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato, (l'accordo) è tuttavia molto importante affinché il processo sia trasparente, a seguito di negoziati significativi e nel pieno rispetto della sovranità e delle leggi del paese, delle priorità economiche e in armonia con gli obblighi derivanti dal processo Saa (di Accordo di stabilizzazione e associazione)", conclude la nota. (segue) (Kop)