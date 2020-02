Kosovo: governo, lettera d'intenti per ripristino ferrovia Pristina-Belgrado autorizzata da precedente esecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente kosovaro Hashim Thaci ha dichiarato che la firma della lettera d'intenti per il ripristino della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina è un altro passo importante del progresso raggiunto, dopo l'accordo sul collegamento aereo fra Pristina e Belgrado. "La firma di oggi è per la regione il migliore messaggio di pace, sviluppo economico, progresso e nuovi posti di lavoro, cioè, quello di quanto la gente in Kosovo e nei Balcani occidentali, hanno bisogno", ha ribadito Thaci. Il presidente del Kosovo ha ringraziato l'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Richard Grenell, "per l'eccellente lavoro che ha portato alla firma di oggi. Il Kosovo – ha aggiunto Thaci – crede nella leadership del presidente Trump e della sua amministrazione, impegnata a lavorare per un accordo definitivo con la Serbia. Questo è il percorso che va seguito in futuro, per non rimanere ostaggi del amaro passato fra i nostri due paesi e popoli", ha dichiarato il presidente del Kosovo. (segue) (Kop)