Kosovo-Serbia: premier kosovaro Kurti, nessun incontro con Vucic a Monaco (2)

- Secondo quanto riferito dalle stesse fonti, Kurti è stato l'unico leader presente al panel a sostenere che i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero unirsi all'Ue contemporaneamente. "Se uno o due paesi si uniranno all'Ue prima degli altri, ciò causerà ancora più problemi", ha affermato Kurti. Inoltre, Kurti nel suo intervento ha elencato i tre principi da seguire nel dialogo con la Serbia: nessun accordo senza dialogo; nessun dialogo con le mappe; niente presidenti attorno alle mappe. Secondo "Deutsche Welle", questa è stata una critica indiretta nei confronti dei presidenti kosovaro e serbo, rispettivamente Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, nonché del primo ministro albanese Edi Rama, che si dice sia stato coinvolto nel sostenere l'idea di uno scambio di confini tra Kosovo e Serbia. Nello stesso panel, il presidente kosovaro Hashim Thaci ha invece chiesto un maggiore impegno da parte dell'Ue, soprattutto per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, e ha accusato l'Unione di non aver rispettato le sue promesse al popolo kosovaro. (Kop)