Business news: Taiwan, governo rivede previsioni crescita Pil del 2,37 per cento nel 2020

- Il governo di Taiwan ha ridimensionato le sue previsioni per la crescita del prodotto interno lordo (Pil) quest'anno e si attende una crescita del 2,37 per cento nel 2020, prendendo in considerazione il possibile impatto dell'epidemia di coronavirus originato in Cina. Lo ha annunciato la Direzione generale del Bilancio, della contabilità e delle statistiche dell'isola (Dgbas). L'autorità ha spiegato che ciò consisterebbe in un declassamento rispetto alle previsioni precedenti del 2,72 per cento effettuate a novembre, rilevando che la diffusione del nuovo coronavirus dalla fine dello scorso anno ha introdotto un elemento di incertezza sia per l'economia nazionale che internazionale. La Dgbas ha aggiunto che, a seguito del blocco imposto per prevenire la diffusione del virus in diverse grandi città della Cina, la produzione dovrebbe diminuire nel suo settore manifatturiero. Anche altri paesi hanno introdotto misure per combattere il virus, azioni che dovrebbero influenzare la produzione e il consumo aumentando l'incertezza globale, ha affermato la Dgbas. (Cip)