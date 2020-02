Business news: coronavirus costa a Vietnam Airlines 10,8 milioni di fatturato a settimana

- La compagnia aerea Vietnam Airlines ha annunciato il 13 febbraio, che le ricadute dell’emergenza sanitaria internazionali del nuovo coronavirus sul traffico aereo internazionale stanno costando all’azienda 250 miliardi di dong (10,8 milioni di dollari) ogni settimana. La compagnia di bandiera vietnamita sta riducendo le operazioni e tentare di ridurre i costi per ammortizzare l’impatto dell’epidemia e “conseguire un risultato finanziario positivo” per quest’anno, secondo una nota diffusa dall’azienda. Vietnam Airlines ha sospeso tutti i voli da e per la Cina dalla fine di gennaio, una misura che interessa circa 70mila passeggeri al mese. Secondo la nota aziendale, “l’epidemia ha significativamente ridotto la domanda di viaggio dei turisti domestici e internazionali nella rete del Vietnam”. (Fim)