Business news: Senegal, Dp World finalizza accordo per costruzione porto e Zona economica a Dakar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Dubai World (Dp World), gestore globale di terminali nei porti di tutto il mondo, ha annunciato i dettagli finali dell'accordo per la costruzione di un nuovo porto e una Zona economica a Dakar, in Senegal. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la visita del presidente senegalese, Macky Sall, negli Emirati Arabi Uniti e il suo incontro con Soultane Ahmed Ibn Selim, presidente del consiglio di amministrazione e presidente esecutivo di Dp World. Secondo il gruppo degli Emirati Arabi Uniti, questo progetto incentiverà la crescita economica in Senegal, la cui capitale sarà il principale centro logistico e una porta occidentale e settentrionale verso l'Africa occidentale. (Res)