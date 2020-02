Business news: Sudafrica, tasso di disoccupazione invariato al 29 per cento in ultimo trimestre 2019

- Il tasso di disoccupazione in Sudafrica è rimasto invariato al 29,1 per cento nell'ultimo trimestre del 2019. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Ufficio di statistica del Sudafrica, secondo cui nel periodo considerato si sono calcolate 6,7 milioni di persone senza lavoro, cifra più o meno invariata rispetto al trimestre precedente. Se si analizzano anche le persone che hanno smesso di cercare lavoro, la percentuale sale invece al 38,7 per cento, in leggero aumento rispetto al 38,5 per cento registrato nel trimestre precedente. (Res)