Business news: Nigeria, Banca centrale introduce contratti "futures" in valuta locale

- La Banca centrale della Nigeria ha introdotto contratti "futures" in valuta locale (naira) nel tentativo di attrarre più investimenti esteri, rafforzare le riserve di dollari e prevenire l'indebolimento della valuta. Lo riferisce la stampa nigeriana. Il mese scorso il governatore della Banca centrale nigeriana Godwin Emefiele ha dichiarato che non è stato pianificato alcun aggiustamento del naira e che la banca continuerà a sostenere il valore della valuta, anche se la sua riserva in dollari si sta riducendo. Ad aprile scorso il portavoce del governo di Abuja, Lai Mohammed, aveva commentato che la politica di cambio multiplo in vigore in Nigeria per il naira stava dando "buoni risultati" e che per il momento "difficilmente" la Banca centrale l'avrebbe modificata. (Res)