Business news: Nepal, a gennaio turisti in calo del 33 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei turisti arrivati in Nepal a gennaio, primo mese dell’anno del turismo Visit Nepal 2020, è diminuito del 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo i dati del Dipartimento dell’immigrazione (Doi), sono giunti dall’estero 67.020 visitatori, contro i 91.793 dello stesso mese dell’anno precedente. Dhananjay Regmi, amministratore delegato del Consiglio del turismo del Nepal (Ntb), ha cercato di minimizzare, sottolineando che l’anno del turismo è solo all’inizio. Il calo dell’afflusso è legato all’epidemia di coronavirus in Cina, secondo paese per provenienza di turisti. Regmi ha riferito che il Consiglio sta rimandando alcune attività promozionali in programma in Cina per concentrarsi su altri paesi. Il ministro della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile, Yogesh Kumar Bhattarai, ha aggiunto che la prossima festività indù di Maha Shivaratri (21 febbraio) sarà l’occasione per promuovere l’anno del turismo in patria e all’estero. (Inn)