Governo: Conte vede Mattarella, M5s torna in piazza contro vitalizi e difende sue riforme (3)

- "Da ministro della Giustizia - ha ricordato infine Bonafede - posso dire con orgoglio di aver raggiunto obiettivi importantissimi: lo spazzacorrotti, il codice rosso, la class action, il voto di scambio, il carcere ai grandi evasori, la riforma del processo civile, la riforma del processo penale e non so se ne avete sentito parlare anche la riforma della prescrizione. Sono tutte battaglie che ci riempiono di orgoglio e che portiamo avanti per tutti i cittadini, non solo per il M5s. Non vogliamo mettere bandierine. Tante volte incontriamo tensioni, resistenze soprattutto in questi ultimi due mesi. Ci possono essere resistenze molto forti ma - ha concluso - non molliamo". (Rin)