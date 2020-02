Business news: Cina-Svezia, case automobilistiche Volvo e Geely valutano accordo di fusione

- La casa automobilistica svedese Volvo Cars e la cinese Geely Holding hanno dichiarato che stanno valutando la possibilità di combinare le loro attività per creare una società che "accelererebbe le sinergie finanziarie e tecnologiche tra le due società". Lo riferisce "Associated Press" che spiega che una società combinata preserverebbe l'identità distinta di ciascuno dei marchi Volvo, Geely, Lynk & Co e Polestar, il marchio elettrico di Volvo. La proposta arriva in un momento in cui le case automobilistiche affrontano ingenti investimenti per lo sviluppo di auto elettriche per soddisfare i limiti più severi di emissioni di anidride carbonica, in particolare in Cina ed Europa, nonché innovazione tecnologica come i veicoli senza conducente. In una dichiarazione congiunta, le due società hanno affermato che un gruppo combinato "avrebbe le dimensioni, le conoscenze e le risorse per essere un leader nella trasformazione in corso dell'industria automobilistica". (Cip)