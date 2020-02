Business news: Filippine, export dalla Cina sale al 24,1 per cento a dicembre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è stata il principale fornitore di beni importati delle Filippine a dicembre 2019, con una quota del 24,1 per cento sul totale delle importazioni. Lo ha riferito l'Autorità per le statistiche delle Filippine (Psa). Secondo quanto dichiarato in un rapporto, il valore delle importazioni in Cina ammontano a 1,98 miliardi di dollari, rispetto a 1,92 miliardi di dollari nel dicembre 2018. Altri importanti partner commerciali di importazione sono stati il Giappone con un valore di importazione di 749,65 milioni di dollari; Corea del Sud, 661,17 milioni di dollari; gli Stati Uniti, 598,11 milioni di dollari e Singapore, 514,87 milioni di dollari, ha aggiunto l'autorità statistica. A livello economico, la Psa ha affermato che l'Asia orientale è stato il principale fornitore delle importazioni del paese a dicembre 2019, con un valore di 3,97 miliardi di dollari o il 48,3 per cento delle importazioni totali. "Questo importo è diminuito del 5,2 per cento, rispetto ai 4,18 miliardi di dollari di dicembre 2018", ha dichiarato il responsabile di Psa, Dennis Mapa. (Cip)