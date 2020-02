Business news: Foxconn lancia produzione di mascherine

- Foxconn Industrial Internet (Fii), società con sede a Shanghai specializzata nelle apparecchiature per reti di comunicazione appartenente al gruppo manifatturiero taiwanese Hon Hai Precision Industry, noto come Foxconn nel mercato globale, ha lanciato la produzione di prova di mascherine protettive. La filiale di Foxconn ha dichiarato che sta lanciando centomila mascherine al giorno in via sperimentale e che la produzione giornaliera dovrebbe raggiungere circa due milioni di pezzi entro la fine del mese. Fii ha precisato che Foxconn fornirà le maschere ai suoi lavoratori in Cina nell'ambito degli sforzi in corso per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus. Foxconn è uno dei maggiori investitori taiwanesi in Cina, con circa un milione di lavoratori nelle sue estese basi di produzione a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, e a Zhengzhou, nella provincia di Henan, che producono prodotti per Apple e molti altri marchi internazionali. Le linee di produzione di maschere Fii si trovano a Shenzhen; è la prima volta che lo stabilimento della filiale nella città cinese produce tali prodotti. Fii ha annunciato che la qualità delle sue mascherine sta per essere certificata dalle autorità sanitarie cinesi. (Cip)