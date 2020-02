Business news: Coronavirus, Qatar sottolinea impegno a reindirizzare carichi petrolio e gas verso la Cina

- Le compagnie energetiche del Qatar sono "attivamente impegnate" nel soddisfare le richieste di riprogrammazione o re indirizzamento su alcune consegne di carichi di petrolio e gas in Cina a seguito dell'epidemia da coronavirus. Lo ha affermato il ministro dell'Energia del Qatar e amministratore delegato del colosso dell'energia statale Qatar Petroleum (Qp), Saad al Kaabi. "Qp supporta le sue società energetiche cinesi per soddisfare qualsiasi esigenza al fine si sostenere gli sforzi della Cina per affrontare il coronavirus e il suo impatto", ha dichiarato Al Kaabi. Tutte le società energetiche del Qatar interessate stanno già lavorando a stretto contatto con i loro partner cinesi per aiutare a identificare e valutare potenziali aree di supporto e sono attivamente impegnate a soddisfare alcune richieste di riprogrammazione o re indirizzamento per le consegne di prodotti energetici del Qatar, ha aggiunto. Il Qatar è il maggiore fornitore mondiale di gas naturale liquefatto (Gnl). (Cip)