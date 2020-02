Business news: Cile, export in calo del 12,8 per cento a gennaio, diminuiscono esportazioni verso la Cina

- Le esportazioni cilene hanno sofferto un calo del 12,8 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese del 2019, secondo cifre ufficiali della dogana. A incidere è stata soprattutto la diminuzione delle vendite verso la Cina, che a sua volta registra un saldo complessivo negativo del 9,8 per cento a livello delle importazioni nel mese di gennaio. In termini nominali la perdita nelle vendite equivale a circa 303 milioni di dollari. A livello settoriale, le esportazioni del settore minerario segnano un calo del 7,4 per cento, con un calo del 42,3 per cento nel settore litio, e del 13,4 per cento in quello dell'oro. In calo anche le esportazioni di frutta, -22,3 per cento, e di legname -21,1 per cento. In questo contesto il governo cileno ha messo in atto una serie di misure per compensare i settori che commerciano in special modo con la Cina e che si vedono colpiti dagli effetti della diffusione del coronavirus. (Abu)