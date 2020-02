Business news: in calo le esportazioni di gas dal Nord Africa verso l'Europa

- Le esportazioni di gas dal Nord Africa verso l’Europa sono diminuite del 19,4 per cento nella settimana dal 3 al 9 febbraio rispetto ai sette giorni precedenti. Lo riferisce il sito web specializzato “Interfax Energy”, mettendo insieme l’afflusso di gas lungo le condotte Maghreb-Europa (Algeria-Spagna), Medgaz (Algeria-Spagna), Trasmed (Algeria-Tunisia-Italia) e Green Stream (Libia-Italia). Il calo è ancora più evidente, pari al 41,7 per cento, se paragonato alla stessa settimana dello scorso anno. Il Transmed, conosciuto anche come gasdotto Enrico Mattei, in particolare ha visto un flusso medio dall’Algeria a Mazara del Vallo di 24,4 milioni di metri cubi al giorno, in calo del 32,1 per cento settimana su settimana e del 44,5 per cento anno su anno. Più contenuta la diminuzione delle esportazioni del gas libico a Gela lungo in GreenStream, pari a 11,7 milioni di metri cubi al giorno in calo del 4,9 per cento rispetto alla settimana precedente del 19,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Ala)