Business news: Libano, governo chiede ufficialmente aiuto al Fmi

- Il governo del nuovo premier libanese Hassan Diab ha chiesto ufficialmente l’assistenza del Fondo Monetario Internazionale. A quest’ultimo è stato chiesto di inviare una commissione di supporto all’elaborazione di un piano economico, finanziario e monetario per salvare il Libano dalla crisi in corso. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Nashra”, l’Fmi si è detto pronto a fornire consulenza tecnica e supporto. L’organizzazione con sede a Washington ha inoltre ribadito che saranno le autorità libanesi a decidere in merito al debito del paese dei cedri. (Res)