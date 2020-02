Business news: Algeria, ministro Energia smentisce intenzione di Bp di vendere quote giacimento In Amenas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera britannica Bp non ha inoltrato alcuna richiesta per vendere le sue quote nel giacimento di gas di Tinguentourine di In Amenas, nel governatorato sud-orientale di Illizi. Lo ha detto il ministro dell'Energia algerino Mohamed Arkab in un’intervista all’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. "Bp ha espresso, in una lettera ufficiale inviata pochi giorni fa al ministero dell'Energia, il suo interesse per la ripresa degli investimenti nel settore degli idrocarburi in Algeria", ha dichiarato Arkab. "La società britannica è interessata alla ripresa degli investimenti ai sensi della nuova legge sugli idrocarburi", ha affermato l’esponente del governo algerino. La scorsa settimana alcuni organi di stampa hanno ventilato l’ipotesi che Bp volesse vendere le sue azioni nei campi di Tiguentourine. (Ala)