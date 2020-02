Business news: Algeria annuncia rilancio progetto tedesco "Desertec" per il solare

- Il ministro dell'Energia algerino, Muhammad Arqab, ha annunciato la possibile firma in aprile di un protocollo d'intesa tra il Complesso Sonelgaz e l'iniziativa industriale Desertec per l'energia del deserto, confermando la decisione delle autorità di rilanciare il progetto che è rimasto in vigore per anni per motivi sconosciuti. Il ministro ha dichiarato all'agenzia di stampa algerina "Aps" a margine della Conferenza federale algerina per i lavoratori delle industrie elettriche e del gas che "un protocollo d'intesa sarà firmato tra Sonelgaz Public Complex e Desert Industrial Group (relativo al settore delle energie rinnovabili) il prossimo aprile”. (Ala)