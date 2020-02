Business news: Arabia Saudita, contratto ministero Trapsorti-Virgin Hyperloop One per studio fattibilità nazionale

- Il ministero dei Trasporti dell’Arabia Saudita ha annunciato la stipula di un contratto con Virgin Hyperloop One per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo a una rete di trasporto passeggeri e merci attraverso il regno con tecnologia hyperloop. L'analisi sarà il primo a livello mondiale a prendere in esame una rete su scala nazionale, secondo quanto riferisce l'emittente "al Arabiya". (Res)