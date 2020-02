Roma: Figliomeni (Fd'I), plauso a carabinieri per arresto parcheggiatore abusivo

- "Mi congratulo con l'Arma dei carabinieri per l'arresto del parcheggiatore abusivo, un cittadino extracomunitario che, nel parcheggio della stazione Termini, dopo aver chiesto insistentemente dei soldi ad un automobilista lo avrebbe aggredito minacciando di danneggiargli il veicolo". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "È un fenomeno veramente odioso quello dei parcheggiatori abusivi che, specie davanti ad uffici pubblici, università ed ospedali - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - taglieggiano soprattutto la povera gente minacciandola di provocare danni ai veicoli se non raggiungono i loro scopi. Nell'immobilismo della giunta Raggi, come Fratelli d'Italia abbiamo più volte presentato degli atti volti a cercare di stroncare questo fenomeno che necessita anche di una incisiva volontà politica tesa ad arginare questa piaga che purtroppo il M5s non ha mai voluto affrontare". (Com)