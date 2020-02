Libia: Quartapelle (Pd)a “Nova”, Italia non avrebbe timore a essere presente

- Nel caso in cui in Libia “ci sia da fare la propria parte, l'Italia, se richiesta dai libici, autorizzata dalle Nazioni Unite e con il consenso degli altri partner europei, non avrebbe alcun timore a essere presente”. È quanto affermato oggi da Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico (Pd), durante un'intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” a margine della conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera. Qualora in Libia dovesse svolgersi una missione internazionale per la stabilizzazione del paese, ha dichiarato Quartapelle, “è presto” pre dire se l'Italia potrà assumerne la guida, poiché “pesa molto il nostro passato coloniale”. A ogni modo, secondo la deputata del Pd, “dobbiamo fare nostra parte responsabilmente senza tirarci indietro, ma senza sgomitare per eccessi di protagonismo o decisioni affrettate”. Secondo Quartapelle, invece, “dobbiamo che noi ci siamo, se vi sono le condizioni e senza nasconderci dietro il fatto che queste si verifichino”. La deputata del Pd ha quindi ricordato che l'Italia già dispiega propri militari in Libia, su richiesta del governo di accordo nazionale. Quartapelle ha poi concluso: “Se l'Ue intende dimostrare di essere viva e di avere un peso geopolitico può farlo subito in Libia, senza aspettare crisi fantasiose e ipotetiche, ve n'è una molto importante per noi su cui l'Europa può far valere il proprio peso”. (Geb)