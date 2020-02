Italia-Libia: Quartapelle (Pd) a “Nova”, problema memorandum non contenuti, ma attuazione

- Il problema del memorandum di cooperazione nel settore delle migrazioni tra Italia e Libia, stipulato nel 2017 e recentemente aggiornato dal governo italiano, “non sono i contenuti, ma rendere questi realtà, azioni”. È quanto affermato oggi da Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico (Pd), durante un'intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” a margine della conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera. Secondo Quartapelle, la questione del memorandum tra Italia e Libia “non dovrebbe essere data per chiusa poiché stiamo ancora aspettando le risposte libiche alle proposte italiane”. Intanto, “per come è stato riformulato”, il memorandum rappresenta “un punto avanzato, un passo avanti” rispetto alla versione precedente. Tuttavia, per Quartapelle,“il problema oggi non è il memorandum, quanto la possibilità di fare quanto scritto in questa versione o in quella precedente”. Anche questa “prevedeva la possibilità di corridoi umanitari” dalla Libia, realizzati “in misura molto ridotta”. Ora, il memorandum “apre molto di più su questo punto, parlando anche di una prima e immediata evacuazione di donne e bambini” dal paese. Tuttavia, ha evidenziato la deputata del Pd, “serve rendere agibile questo memorandum”. In particolare, data situazione di conflitto in Libia, per Quartapelle si dovrebbero chiudere i campi di detenzione dei migranti nel paese e attuare “un'evacuazione europea immediata”, con la ripartizione dei profughi negli Stati membri dell'Ue. (Geb)