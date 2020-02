Business news: Cina, indice dei prezzi alla produzione in leggero aumento a gennaio

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ipp) della Cina è aumentato dello 0,1 per cento su base annua a gennaio, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Il leggero aumento del mese scorso è stato il primo in otto mesi, hanno mostrato i dati Nbs. Su base mensile, l'Ipp è rimasto invariato per il secondo mese consecutivo. L'anno scorso, il Ppi è sceso in media dello 0,3 per cento dal 2018. (Cip)