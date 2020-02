Viterbo: adolescente morta, ieri dimissioni dal Belcolle, Regione invia audit clinico, indaga procura

- Una ragazza di 16 anni di Montefiascone, comune in provincia di Viterbo, è stata trovata morta nel proprio letto questa mattina dai genitori. La giovane era stata dimessa ieri dall'ospedale Belcolle di Viterbo, dove era stata visitata e dimessa in giornata. I genitori hanno così informato le autorità. I carabinieri sono coordinati dalla procura di Viterbo e dal Procuratore Paolo Auriemma. L'autopsia sul corpo della giovane si terrà con tutta probabilità martedì. Intanto gli inquirenti hanno anche acquisito i certificati di dimissione dall'ospedale. Al momento la procura non avanza alcuna ipotesi ed attende gli esiti dell'autopsia. La Regione Lazio fa sapere che è stato avviato un audit clinico sul decesso. "È stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l’audit clinico sul decesso della una giovane A.G. per verificare le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni. L’Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per stabilire le cause del decesso", ha dichiarato l'assessore regionale alle Sanità, Alessio D'Amato. (Rer)