Governo: Conte vede Mattarella, M5s torna in piazza contro vitalizi e difende sue riforme (2)

- Secondo Di Maio, la "giustizia è l'unico strumento utile per tutelare la brava gente, cioè la maggioranza degli italiani". Subito dopo di lui ha preso la parola Bonafede, il quale ha messo in chiaro che il M5s porta avanti il dialogo con le altre forze politiche ma senza cedere alle provocazioni. "Dobbiamo combattere contro tante resistenze, lo facciamo anche consapevoli di essere cresciuti - ha sottolineato -. Il M5s è cresciuto e sta portando avanti il dialogo con le altre forze politiche non cedendo alle provocazioni, perché se si cede alle provocazioni si fa solo il gioco dei provocatori. Andiamo avanti con i nostri valori". (segue) (Rin)