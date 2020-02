Business news: India, salone DefExpo chiude con oltre 200 accordi e lanci di prodotti

- L’undicesima edizione del salone DefExpo, che si è svolta in India, a Lucknow, nello Stato dell’Uttar Pradesh dal 5 al 9 febbraio, si è chiusa con la partecipazione di 1.024 espositori, di cui 172 stranieri, 70 delegazioni giunte dall’estero, con tremila delegati e 40 ministri della Difesa, diecimila delegati indiani. Sono stati firmati 23 memorandum d’intesa per nuovi investimenti nell’Uttar Pradesh, uno dei due corridoi industriali specializzati indiani, per un totale di 500 miliardi di rupie (6,4 miliardi di euro), per progetti che potrebbero creare 300 mila posti di lavoro. I protocolli d’intesa tra aziende, gli accordi di trasferimento tecnologico e i lanci di nuovi prodotti hanno superato quota 200. Lo ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa indiano, secondo il quale l’evento è stato “un successo senza precedenti”. (Inn)