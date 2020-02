Business news: fonti stampa, Cina valuta riduzione del 18 per cento dei prezzi su progetti solari

- La Cina sta valutando la possibilità di ridurre del 18 per cento i prezzi di riferimento dell'elettricità per i progetti in ambito solare su larga scala, per far sì che l'energia rinnovabile diventi una fonte più competitiva. È quanto riferisce la stampa internazionale. I prezzi per il 2020 potrebbero essere ridotti tra 0,33 yuan (0,047 dollari) e 0,47 yuan (0,067 dollari) per chilowattora, hanno detto le fonti. La stampa estera sottolinea che la Cina sta facilitando il sostegno finanziario all'industria dell'energia solare mentre spinge le energie rinnovabili a competere economicamente con le fonti di combustibile convenzionali come carbone e gas naturale. I prezzi di riferimento fisseranno il limite massimo per gli sviluppatori che si propongono di costruire progetti sovvenzionati. (Cip)