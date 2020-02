Business news: Vietnam-Ue, Parlamento europeo approva accordo di libero scambio

- Il Parlamento europeo ha dato l'ok all'accordo di libero scambio con il Vietnam con 401 voti a favore, 192 contrari e 40 astensioni. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che l'accordo eliminerà praticamente tutti i dazi doganali tra le due parti nei prossimi dieci anni, anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e prodotti chimici. L'accordo si estende a servizi come le banche, il trasporto marittimo e le poste, per i quali le aziende dell'Unione europea avranno un migliore accesso. Le imprese europee potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche del governo vietnamita e di diverse città, tra cui Hanoi. L'Eurocamera ha spiegato che l'accordo è uno strumento per proteggere l'ambiente e sostenere il progresso sociale in Vietnam, compresi i diritti dei lavoratori perché impegna il Vietnam ad applicare l'accordo di Parigi e ad approvare definitivamente due progetti di legge sull'abolizione del lavoro forzato e sulla libertà di associazione, rispettivamente entro il 2020 e il 2023. Infine, l'accordo commerciale prevede una clausola di sospensione in caso di violazione dei diritti umani. (Beb)