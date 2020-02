Business news: Coronavirus, aziende straniere donano supporto economico alla Cina

- Aziende straniere che operano in diversi settori hanno prestato il loro sostegno economico alla lotta della Cina contro il nuovo coronavirus attraverso donazioni e riduzioni delle tasse. I giganti del settore minerario Bhp e Rio Tinto hanno donato rispettivamente dieci milioni di yuan (circa 1,4 milioni di dollari) e 1 milione di dollari alla Fondazione della Croce Rossa cinese per aiutare gli operatori sanitari e acquistare forniture, secondo i siti Web delle società. Sulla pagina WeChat dell'azienda, l'amministratore delegato di Bhp Mike Henry, ha espresso il desiderio dell'azienda di sostenere il popolo cinese per combattere l'epidemia. CapitaLand, società quotata a Singapore, e il colosso farmaceutico svizzero Novartis hanno donato forniture mediche come mascherine, occhiali e tute protettive agli ospedali cinesi. (Cip)