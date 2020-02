Business news: Libia, colloqui economici al Cairo, formate tre commissioni

- Attuare le riforme nel settore bancario, distribuire meglio la ricchezza e ricostruire la Libia: è quanto concordato dai partecipanti dei colloqui economici libici tenuti al Cairo sotto l’egida delle Nazioni Unite. I risultati dei colloqui indicano che durante l'incontro è stato deciso di formare tre commissioni: la prima per riformare il settore bancario e il settore privato; la seconda per un'equa distribuzione della ricchezza; la terza per la ricostruzione. I colloqui economici del dialogo libico sono uno dei risultati della conferenza di Berlino sulla Libia tenuta il 19 gennaio. Un incontro sotto la supervisione delle Nazioni Unite, rappresentata dal vice inviato dell'Onu in Libia, Stephanie Williams, si è concluso lunedì al Cairo. I tre comitati “ad hoc” inizieranno i lavori entro due settimane. (Lit)