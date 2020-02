Business news: Giordania, il premier annuncia 68 opportunità d’investimento per 4,5 miliardi di dollari

- Il primo ministro giordano, Omar Razzaz, ha annunciato il lancio di 68 opportunità d’investimento per 4,5 miliardi di dollari. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Petra". I progetti in questione sono dislocati in tutte le regioni del Regno hashemita e includono una varietà di settori, dal turismo ai servizi passando per la sanità e l’agricoltura. (Res)