Business news: Libano, Banca centrale taglia tassi di interesse sui depositi in dollari e lire

- La Banca centrale del Libano taglia i tassi di interesse sui depositi in dollari e lire libanese sottoscritti o rinnovati a partire dal 12 febbraio 2020. Lo ha reso noto la Banca centrale attraverso una circolare. Il governatore Riad Salameh ha invitato le banche a limitare i tassi di interesse per i depositi in dollari al 4 per cento e al 7,5 per cento per quelli in valuta locale. In particolare, i tassi a un mese, sei mesi e un anno per i depositi in dollari saranno limitati al 2, 3 e 4 per cento, mentre quelli per i depositi in valuta locale saranno limitati rispettivamente al 5,5, 6,5 e 7,5 per cento. La mossa giunge nel pieno della più grave crisi finanziaria che attraversa il paese negli ultimi decenni. La Banca centrale aveva già ridotto i tassi di interesse a dicembre, dopo due mesi di proteste popolari, scoppiate il 17 ottobre 2019. Intanto, il capo dello Stato, Michel Aoun, ha incontrato il presidente del parlamento, Nabih Berri, e il capo del governo, Hassan Diab, per decidere se pagare gli Eurobond in scadenza a marzo, pari a 1,2 miliardi di dollari. Da parte sua, il ministro delle Finanze, Ghazi Wazni, ha annunciato che nei prossimi giorni sarà emessa una circolare che limiterà i prelievi mensili a 25 milioni di lire libanesi (circa 16 mila dollari) e fisserà a 50 mila dollari all’anno il tetto per i trasferimenti all’estero di somme di denaro. (Lib)