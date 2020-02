Business news: Tunisia-Italia, sbloccati finanziamenti per progetti da fonti rinnovabili nel settore agricolo

- Dieci giovani tunisini beneficeranno di finanziamenti individuali stimati in 40 mila dinari (circa 13 mila euro) nell'ambito del progetto di cooperazione tecnica tunisino-italiano per l'uso delle energie rinnovabili nel settore agricolo "Refat". Lo ha confermato il responsabile dell'economia sociale e la solidarietà presso il ministero dell'Agricoltura della Tunisia, Nawal Jebes, parlando a margine del lancio del progetto di cooperazione tecnica tra Tunisia e Italia. I destinatari sono stati selezionati in base ai loro progetti compatibili con gli orientamenti del progetto "Refat", a sostengo della diffusione di sistemi alimentati ad energia solare per l’irrigazione e la produzione di acqua potabile (trattamento delle acque attraverso processi di desalinizzazione e fitodepurazione). Il finanziamento arriva dopo cicli di formazione tecnica aperti a 24 candidati. Dieci sono stati selezionati, mentre il resto dei candidati (14) sarà finanziato attraverso altre iniziative. Le attività coinvolgono le regioni di Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse e Sfax nella parte centromeridionale del paese. Ci si attende una riduzione delle emissioni pari a 136 ktCO2 annue grazie all’adozione di pratiche di irrigazione sostenibile e di 856 ktCO2 annue nell’ambito delle attività di trattamento delle acque. (Tut)