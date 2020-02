Egitto: Quartapelle a “Nova”, su caso Zaki importante mantenere alta l'attenzione (2)

- Per l'esponente del Pd, “un punto va sollevato”. Oggi, la Corte d'appello di Mansoura ha risposto a un appello degli avvocati di Zaki. Il 22 febbraio prossimo, invece, le autorità egiziane dovranno “dire se intendono confermare per altri 15 giorni l'arresto se Zaki può essere rilasciato”. A tal riguardo, Quartapelle ha evidenziato: “Un conto è rispondere alla richiesta degli avvocati, per cui speravamo in un esito diverso. Un altro conto è rinnovare le misure e ci auguriamo che non sia il caso”. La deputata ha quindi osservato: “Speriamo che tra una settimana ci sia una decisione diversa, si sta lavorando per questo”. In tale prospettiva, “la presenza oggi presso la corte di Mansoura di un diplomatico italiano con i colleghi di Svezia, Stati Uniti e Canada all'appello per Zaki, segnala che non si sta lasciando la questione solo a un dialogo, a un confronto tra autorità italiane ed egiziane”. Sul caso, ha concluso Quartapelle, vi è “tantissima attenzione di tanti paesi, anche molto alleati dell'Egitto come gli Stati Uniti. Ci auguriamo che questa pressione possa contribuire a un esito diverso”. (Geb)